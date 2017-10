2009 – Krise oder Chance ?

Die Wirtschaft kommt ins straucheln. Allerorts hört man eine Hiobsbotschaft, nach der anderen. Trotzdem rufen Marketingexperten das Jahr der Suchmaschinenoptimierung aus. Warum ? Klare Antwort: in schweren Zeiten hat nur derjenige eine Chance welcher zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort präsent ist. Im Internet bedeutet dies in den Suchmaschinen für die wichtigsten Begriffe unter den ersten Plätzen gerankt zu werden.

Die Internet World Business weißt in einer neuen Artikelserie auf die Erfolgsfaktoren im Umfeld des SEO hin. Meiner Meinung nach nichts wirklich neues, jedoch für Entscheidungsträger eine Informationsquelle mehr.