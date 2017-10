SMO eBook kostenlos

Nach Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Suchmaschinenmarketing (SEM) gibt es nun ein weiteres „S“. Social Media Optimization (kurz SMO). Was versteht man darunter ? Die einzelnen Begriffe ssprechen eigentlich für sich, in Kurzform war SEO das technische Optimieren der Internetseiten und SEM das Marketing (bzw. der Verkauf) via Adwords, Adsense Affiliates und anderen Dingen, beschäftigt sich SMO mit den vielen neuen WEB 2.0 Dingen im speziellen den social Networks und Plattformen, welche in den letzten 2 Jahren wie Pilze auf dem Waldboden erschienen sind. Sie bieten eine wirkungsvolle Marketingmöglichkeit für viele Unternehmen.

Ein kleines eBook beschäftigt sich mit der ganzen Thematik, für Interessierte mit Sicherheit ein guter Einstieg mit Praxisbeispielen. Und nachdem es kostenlos ist schadet es sowieso niemanden einen Blick darauf zu werfen.

Social Media Optimization in Deutschland